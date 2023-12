Da den ansatte på bostedet ville give beboeren nogle perler, slog det klik.

Hvad, der konkret gik galt, er uvist, men den kvindelige beboer overfaldt den ansatte og slog pågældende i hovedet med knytnæve flere gange.

Overfaldet var det første af i alt tre, som kvinden i vinteren 2020 til 2021 gjorde sig skyldig i, og det har nu sikret hende en plads på en sikret institution, skriver Fyens Stiftstidende, som har fået aktindsigt i dombogen fra sagen.

Også ved de andre tilfælde var ofrene ansatte på det bosted, kvinden boede på.

Ifølge lokalmediet har kvinden en autismediagnose og er i øvrigt mentalt retarderet. En mentalundersøgelse viser, at hun har brug for ekstremt fast struktur, for selv de mindste afvigelser kan få hende til at angribe andre.

Det er heller ikke første gang, kvinden ifølge mediet er blevet dømt for vold, og derfor besluttede Retten i Svendborg at idømme hende anbringelse på en sikret institution i op til fem år.

Simpelthen for at sikre, at hun ikke begår nye lovovertrædelser.

