EU-møde om fordeling af topposter afbrydes for at genoptages tirsdag klokken 11, skriver EU-præsidents talsmand på Twitter.

Formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, kæmper for at finde enighed blandt EU's 28 stats- og regeringsschefer.

De har siden søndag aften diskuteret, hvilke kandidater, der skal placeres på forskellige EU-topposter.

En diskussion, hvor Margrethe Vestagers (R) angiveligt har flere gange er blevet nævnt som en topkandidat til en af posterne. Forhandlingerne er stået i mere end 18 timer.

Da Mette Frederiksen, statsminister for Danmark, ankom til topmødet søndag, udtalte hun, at hun vil kæmpe for at få den radikale politiker valgt til kommissionsformandsposten.

Men Vestager får altså ikke afklaring mandag.

Preben Aamann, der er talsmand for Donald Tusk, skriver på twitter: 'Tusk suspenderer mødet og genoptager det klokken 11.

