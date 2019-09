To amerikanske influencers er kommet i modvind efter et opslag på det sociale medie Instagram.

Det skyldes, at opslaget indeholder et billede fra Laguna Humantay i Peru, hvor de to amerikanere, Kelly Castille og Kody Workman, udfører et dramatisk stunt over den peruvianske lagune.

På det dramatiske billede kan man se Kody Workman sidde på en klippeafsats, mens han holder Kelly Castille i hænderne, der hænger ud over lagunens afgrund.

Kritikken i opslagets kommentarfelt retter sig især mod det farlige element ved billedet, skriver CNN.

Vis dette opslag på Instagram The world is waiting for you! Behind the masses of those that wish to watch you lead a quiet and sedentary life is an open, unlined canvas. We urge you to take a chance, to push past barriers of negativity and oppression of self fulfillment and paint the picture of who YOU want to be. Never let yourself be beat down for living your life by those too afraid to live their own. There is a difference between risking your life and taking a risk at having one. We know which side we would rather be on, do you? Et opslag delt af KELLY + KODY (@positravelty) den 28. Aug, 2019 kl. 8.33 PDT

'Hvorfor holder han dig altid ud over kanten?' spørges der i en kommentar, mens en anden foreslår, at opslagets titel ændres til 'naturlig selektion i gang'.

Parret er dog ikke enig i kritikken og fortæller til mediet, at billedet blot er et spørgsmål om kameraperspektiv, der får situationen til at se mere dramatisk ud, end den i virkeligheden var.

Kody Workman og Kelly Castille fortæller derudover, at de stoler på hinanden, og at de aldrig ville gøre noget, der kunne bringe deres liv i fare.

Kritikken på opslaget går også på, at parrets billede opfordrer andre til at forsøge at efterligne parrets billeder.

Heller ikke den kritik vil amerikanerne høre tale om.

»Vi vil aldrig leve et eneste øjeblik og være bekymrede for, at der skulle være en eller anden, et eller andet sted, der måske kunne finde på at efterligne os,« siger parret og fortsætter:

»Vi mener, at folk selv er i stand til at træffe deres egne beslutninger om, hvad de bør og ikke bør gøre,« fortæller de til mediet.

Opslaget har på nuværende tidspunkt fået næsten 16.000 'synes godt om' og over 1.600 kommentarer på Instagram.