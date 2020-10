En lang række amerikanske influencere er blevet snuppet i at snyde deres følgere på det groveste.

Influencerne har nemlig taget billeder, der skulle forestille, at de sad i et privatfly og altså var på vej ud for at rejse.

Men sandheden var, at de sad i et fotostudie, der var konstrueret til at ligne et lækkert og luksuriøst privatfly.

Det skriver TV 2 Norge.

Sagen kom frem til overfladen, da en Twitter-bruger ved navn Melissa pludselig fandt billedet af fotostudiet og herefter kom i tanke om de mange billeder, hun havde set, som lignede det på en prik.

Nahhhhh I just found out LA ig girlies are using studio sets that look like private jets for their Instagram pics. It’s crazy that anything you’re looking at could be fake. The setting, the clothes, the body... idk it just kinda of shakes my reality a bit lol. pic.twitter.com/u0RsOnyEEk — melissa (@maisonmeIissa) September 25, 2020

»Jeg fandt lige ud af, at Los Angelis-pigerne bruger fotostudier, der ligner privatfly, til deres Instagram-billeder. Det er vildt, at alt, som du kigger på, kan være falsk,« skriver Melissa.

Siden er mange af de falske billeder blevet delt heftigt på de sociale medier, og en af synderne er influenceren Azra, der har hele 95.000 følgere.

Det er følgende billede, der er mistænkt for at være taget i fotostudiet.

Vis dette opslag på Instagram nExt StOp Et opslag delt af Azra (@azra_mian) den 24. Sep, 2020 kl. 1.31 PDT

En anden er Los Angeles-sangeren og influenceren Maria Isabel.