Den russiske influencer Marina Balmasheva har den seneste tid vakt stor opsigt. Både i hjemlandet og i udlandet.

Først kom det frem, at hun venter barn med sin tidligere stedsøn, som hun forlod sin mand - stedsønnens far - for. Nu er det kommet frem, at de to er blevet gift.

Det skriver The Mirror.

Den 35-årige Marina Balmasheva og hendes stedsøn, Vladimir 'Vova' Shavyrin på 20 år, gav deres 'ja' til hinanden i weekenden.

På Instagram, hvor hun følges af mere end 430.000, har den russiske influencer siden delt en række billeder, hvor man blandt andet kan se parret underskrive bryllupspapirerne.

»Vi kørte til registreringskontoret. Jeg havde ikke engang en hårbørste med mig. Ringene var i bilen. Der var god stemning og en smule akavethed,« skriver Marina Balmasheva til et af opslagene og fortsætter:

»Efter at have været på registreringskontoret tog vi vores bryllupstøj på og nød en fin reception på en lokal restaurant med flere gæster.«

Den glædelige nyhed kommer omkring en måned efter, det kom frem, at parret venter deres første barn sammen.

Den måde, som ægteparret mødte hinanden på, har dog vakt stor opsigt. Som 22-årig blev Marina Balmasheva nemlig gift med Alexej Shavyrin, der havde fem børn fra et tidligere forhold.

Et af de børn er Vladimir 'Vova' Shavyrin, som på det tidspunkt var syv år.

Marina Balmasheva og Alexej Shavyrin var sammen i ti år, før de blev skilt. I løbet af deres tid sammen adopterede Marina de fem børn, så de på papiret også er hendes.

Ifølge det australske medie news.com.au fandt Marina og stedsønnen Vladimir sammen, mens hun fortsat var gift med Alexej.

Da Alexej fandt ud af det, endte det i en skilsmisse.