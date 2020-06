Det lyder måske som plottet til en rigtig dårlig film, men den er god nok.

En russisk influencer valgte tidligere på året at forlade sin mand til fordel for sin 15 år yngre stedsøn. Og nu skal de være forældre. Det fortæller en lykkelig og smaskforelsket Marina Balmasheva i et Instagram-opslag ifølge det australske medie news.com.

»Træt af at skjule det mere. Jeg ved, at der stadig er længe til deadline. Ultralydsscanningen venter vi stadig på. Men jeg vil at vise, at alt i verden kan lade sig gøre. Vi er fire uger henne, og derfor har vi nu valgt at blive gift,« fortæller hun til sine over 420.000 følgere.

Den russiske influencer har opfostret sin stedsøn Vladimir 'Vova' Shavyrin i 13 år, efter hun som 22-årig blev gift med hans far, den 10 år ældre Alexey Shavyrin.

View this post on Instagram Надоело скрываться. Знаю, что срок ещё маленький. Что узи с сердечком ещё впереди. Но я хочу, чтобы вы это знали. Всё возможно в этом мире. Нам 4 недели и да. Именно поэтому мы решили пожениться. A post shared by Марина Балмашева (@marina_balmasheva) on Jun 7, 2020 at 6:53am PDT

På det tidspunkt var 'Vova' blot syv år gammel, og derfor tog Marina Balmasheva ham og hans fire andre søskende til sig, som var de hendes egne børn - altså lige indtil, at hun udviklede romantiske følelser for 'Vova'.

Efter over ti års ægteskab valgte hun derfor at lade sig skille, men undervejs i forholdet nåede hun at adoptere alle børnene, hvilket i lovens forstand gjorde 'Vova' til hendes søn.

Nu planlægger hun så at opdrage børnene, mens hun altså samtidig gifter sig med Vladimir og føder deres barn.

Eksmanden Alexey Shavyrin har tidligere fortalt, hvordan han fandt ud af sin søns forhold til kvinden, han var gift med i over ti år. Det skete tilbage i marts måned i år.

»En nat kunne jeg ikke falde i søvn, da jeg hørte dem have sex. Et par minutter senere kom hun og lagde sig ved siden af mig. Jeg sagde ikke et ord til hende den nat,« sagde han i det russiske talkshow Pryamoy Efir.

Først flere uger senere valgte han så at konfrontere hende med det, inden det endte i en skilsmisse.

Tidligere på året fik Marina Balmasheva stor kritik, da hun delte et billede af 'Vova' og hende, fra da han var syv år gammel, og hun var 22. Billedet var sat sammen med et andet billede af dem som voksne, hvor han holder om hende.

Her skrev hun, at hun godt vidste, at nogle ville dømme hende, mens andre ville støtte, men at de var lykkelige sammen.