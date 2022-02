En yderst ubehagelig hændelse har ramt den amerikanske influencer Lexi Reed, der er kendt for et ekstremt vægttab.

På sin Instagram-profil, Fatgirlfedup, som følges af 1,2 millioner personer, har Lexi Reed delt voldsomme billeder af, at hun ligger i en hospitalsseng. Det skriver mediet People.

»For et par uger siden begyndte Lexi at blive syg og kunne ikke holde noget mad i sig. Hun startede med at opføre sig anderledes, så jeg kørte hende på hospitalet,« skriver Lexi Reeds ægtefælle, Danny Reed, på Instagram.

Og på hospitalet var der dårligt nyt i vente. For Lexi Reeds mand fik at vide, at hendes organer var ved at svigte, og hun var nødt til at blive lagt i koma.

»De fortalte mig, at hvis jeg havde ventet med at køre hende på hospitalet, ville hun muligvis være død nu,« skriver han.

Men gudskelov er influenceren Lexi Reed vågnet og har overlevet organsvigtet.

»I øjeblikket er hun i dialysebehandling. Hun kan ikke gå, men arbejder på at få det bedre,« skriver Danny Reed.

Ægtemanden sluttede opslaget med, at takke alle dem, der støtter influenceren i den hårde tid.

Og hårde tider har Lexi Reed faktisk gennemgået før.

Hendes Instagram-profil blev for alvor kendt, da hun begyndt en storstilet rejse imod et enormt vægttab.

Over imponerende 140 kilo har Lexi Reed smidt. Og med det fighterinstinkt, er hun også klar til at kæmpe videre efter organsvigtet. Det fortalte hun i et andet Instagram-opslag.

»Jeg er hjemme igen og klar til at overvinde næste del af min historie. Jeg er glad for at være i live, selvom det ikke så sådan ud, da jeg lå på traumeafdelingen.«