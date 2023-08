En britisk influencer og hendes mor er blevet fundet skyldige i mord på to mænd ved at tvinge mændenes bil af vejen, så de forulykkede og mistede livet.

Det skriver BBC.

Influenceren Mahek Bukhari, der har cirka 129.000 følgere på TikTok, og hendes mor Ansreen Bukhari har forklaret, at den ene af de to dræbte truede med at afsløre at han havde en affære med Ansreen Bukhari.

De to dræbte Saqib Hussain og Hashim Ijazuddin, som begge er 21 år, døde da bilen de sad i blev 'revet midt over', og bilen brød i brand.

To mænd blev også dømt for mord ved retssagen, da de aktivt havde assisteret i drabet og tvunget ofrenes bil af vejen.

Four people have been found guilty of the callous and cold-blooded murder of two men after their car was rammed off a dual carriageway during a high-speed chase.



Derudover blev endnu en mand og en kvinde dømt. Dog ikke for mord, men for vold med døden til følge. En person blev frikendt

De to ofre havde angiveligt aftalt at mødes på en parkeringsplads, hvor det ene af ofrene havde fået stillet i udsigt, at han ville få 3.000 engelske pund tilbage, som han havde brugt på at date Ansreen Bukhari.

I stedet blev de to mænd overfaldet og flygtede fra stedet efterfulgt af to biler, som de tiltalte befandt sig i.

En video, som BBC er i besiddelse af, viser biljagten og tiden op til, at ofrenes bil blev tvunget af vejen.

I retten blev en lydoptagelse afspillet, hvor den ene af de to mænd i panik beder politiet om at skynde sig til undsætning, da han tror at han er ved at blive udsat for mordforsøg.

Båndoptagelsen slutter umiddelbart efter ofret skriger højt.

Efter dommen udtalte Mark Parish, talsmand for politiet i Leicestershire, at der var tale om et koldblodigt angreb, og at ingen af de dømte ringede efter hjælp efter ulykken.