Det var Mark Gagnier, der fandt sin datter liggende livløs på gulvet. Myrdet.

»Jeg sparkede døren ind og så, at hun lå på gulvet. Hendes tøj var flået i stykker,« siger han.

Det er til det lokale medie Click2Houston, at han sætter ord på den voldsomme opdagelse, han i søndags gjorde i datterens lejlighed, da han ikke kunne komme i telefonisk kontakt med hende.

Janae Gagnier var død. Hun var som influencer bedre kendt under navnet 'Miss Mercedes Morr' og havde 2,7 millioner følgere på Instagram – heriblandt en stribe af kendisser som Cardi B, Megan Thee Stallion, Snoop Dogg, Meek Mill. Torey Lanez og Bow Wow.

Flere af dem er blandt de mange, der har reageret på dødsfaldet.

»Hold nu op. Vi talt sammen i torsdags. Gør ikke det her,« skriver Bow Wow på Instagram.

»Hvil i fred, dronning,« skriver Torey Lanez.

Men det var ikke kun Janae Gagnier, der lå i lejligheden i Richmond uden for Houston. Mark Gagnier fandt også en mand med en kniv stikkende ud fra sig.

»Jeg kunne ikke gøre andet end at stå der og ringe til politiet,« siger faren.

Politiet har hurtigt meldt ud, at der sandsynligvis er tale om et mord på Janae Gagnier, hvorefter den 34-årige mand fra Florida har taget sit eget liv.

»På dette tidspunkt i efterforskningen formodes det ikke, at der været et forhold mellem den mistænkte og offeret,« lyder det fra en talsmand for politiet til New York Post.

Politiet har videre meldt ud, at den 33-årige Janae Gagnier er død ved kvælning og efter at have fået et hårdt slag til hovedet

Noget motiv er der dog endnu ingen meldinger om.

Den døde kvindes mor, Jeanetta Grover, er dog ikke i tvivl om, hvad der er sket.

»Min datter var meget påpasselig med, hvem hun omgikkes med. Uheldigvis var der en, der stalkede og dræbte mit barn,« siger hun til Click2Houston.