Den ukrainske influencer Dmitriy Stuzhuk er død som følge af coronavirus.

Influenceren, der har mere end én million følgere på Instagram, har tidligere benægtet, at coronavirus skulle eksistere.

Det skriver en række internationale medier. Heriblandt New York Post, Sky News, The Sun og Hindustan Times.

Sagt på en anden måde, så er historien om Dmitriy Stuzhuks tidlige død gået verden rundt.

Den ukrainske influencer havde 1,1 million følgere på det sociale medie Instagram.

Her brugte den 33-årige mand tid på at promovere fysisk træning, sund mad, sin veltonede overkrop samt sin familie og sine børn.

Hans seneste opslag handlede dog om noget meget mere alvorligt.

Dmitriy Stuzhuk havde fået coronavirus.

Fra sin hospitalsseng gav han for bare fire dage siden beskeden til sine mange følgere:

»Jeg var en af dem, der mente, at covid ikke fandtes ... indtil jeg blev syg. Covid er ikke en hurtigt overstået sygdom. Og den er meget hård,« skrev han i det sidste opslag.

Her var han iført et apparat til at hjælpe ham med at trække vejret.

I sin beskrivelse af det, han så på hospitalet, hvor han var indlagt, beskrev han fyldte gange med syge personer.