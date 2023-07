Fransk politi har indstillet eftersøgningen af den forsvundne toårige Émile.

Sådan lyder den seneste melding natten til torsdag, efter at ingen har seden lille dreng i over fire døgn.

Det skriver Sky News.

I stedet vil sagen nu gå ind i en ny fase, hvor politiet vil kigge nærmere på de bevismaterialer, der indtil videre er indsamlet.

Eftersøgningen har været omfattende. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Eftersøgningen har været omfattende. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

Således forklarer den lokale anklager, Remy Avon:

»Den juridiske efterforskning af årsagerne til hans forsvinden vil fortsætte. Ikke mindst ved at analysere den betydelige mængde information og de fysiske elementer, der er indsamlet i de seneste fire dage.«

Men politiet har også erkendt, at der ikke er mange konkrete spor, der kan pege på, hvad der er sket med drengen.

Det var sent lørdag eftermiddag, at Émile forsvandt fra sine bedsteforældres have ved den lillebitte by Le Vernet i De Franske Alper.

Den lille dreng forsvandt i et afsideliggende og naturrigt område nær alperne. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den lille dreng forsvandt i et afsideliggende og naturrigt område nær alperne. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

Vidner så ham siden gå på en sti nær huset.

Onsdag oplyste en kilde hos politiet til mediet BFMTV, at der var mindst et dusin personer til stede ved boligen, da den lille dreng sandsynligvis gik sin vej.

I forbindelse med en familiefest var »adskillige onkler og tanter til barnet« på besøg, og også andre børn.

Onsdag meddelte anklager Remy Avon videre, at man har analyseret nogle blodspor, der er blevet fundet på en bil i nærheden. De viste sig at tilhøre et dyr.

Hundredvis af frivillige har hjulpet politi og militær med at lede efter Émile i området ved den lille afsidesliggende landsby, men uden resultat.

Om Émile er kommet til skade, blevet bortført eller blot gået på eventyr, er altså endnu uvist.