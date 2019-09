En indsat i Wisconsin har ifølge amerikanske medier tilstået drabet på fotgrafen Teresa Halbach, der blev verdenskendt som konsekvens af en Netflix-serie.

Netflixs berømte true crime-dokumentarserie 'Making a Murderer' følger Steven Avery og Brendan Dassey, der lige nu sidder fængslet for det bestialske drab på Teresa Halbach.

Tilståelsen fra den indsatte er - ifølge Newsweek - kommet i forbindelse med optagelser til en ny serie ved navn Convicting a Murderer, hvor den indsatte skulle have fortalt, at han er ansvarlig for mordet.

Navnet på den indsatte tilbageholdes, indtil politiet i Wisconsin har vurderet, om tilståelsen er valid.

Steven Avery blev dømt for mordet på Teresa Halbach.

Shawn Rech, der er manden bag den nye serie Convicting a Murderer, har fortalt følgende til Newsweek om tilståelsen:

»Vi har ikke bekræftet, om tilståelsen er legitim eller ej, men i kraft af at den blev givet af en dømt morder fra Wisconsin, følte vi os forpligtet til at videregive alle vores oplysninger om det til myndighederne.«

I dokumentarserien følger man retssagen mod Steven Avery, der dømmes for drabet på Teresa Halbach, der blev fundet livløs 31. oktober 2015, mens hans dengang 16-årige nevø, Brendan Dassey, dømmes for at være medvirkende til drabet.

Det er endnu uvist, hvad den indsattes tilståelse får af effekt for Avery og Dassey, der begge desuden dømmes for usømmeligt omgang med lig samt voldtægt.

Her ses Brendan Dassey på et udateret foto.

De to familiemedlemmer sidder begge fængslet for drabet på to livstidsdomme, men de nægter sig skyldige.

Dog har Brendan Dassey erkendt sig skyldig tilbage i de tidlige stadier af retssagen, hvilket efterfølgende har ledt til stor debat, da flere mente, at politiet havde snydt ham og tvunget ham til at tilstå.

Dette fik senere Brendan Dassey frikendt i forbundsretten, inden højesteret fastslog dommen og holdt ham bag tremmer.

Kathleen Zellner, der er Steven Averys advokat, har i serien luftet flere teorier om, hvem der kunne stå bag mordet på Theresa Halbach.