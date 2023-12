Derek Chauvin er dømt for drab på George Floyd. Han er i fængslet blevet stukket 22 gange af en anden indsat.

En fængselsindsat i USA er fredag blevet anklaget for forsøg på mord og andre forseelser efter at have stukket George Floyds drabsmand, Derek Chauvin, ned.

Det har det amerikanske justitsministerium oplyst ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Derek Chauvin er tidligere politibetjent i byen Minneapolis. Ifølge anklagen blev han stukket 22 gange "med en hjemmelavet kniv" 24. november i Federal Correctional Institution i Tucson i den amerikanske delstat Arizona.

Fængselsmedarbejderne udførte efterfølgende livreddende førstehjælp på Chauvin. Meldingen lød herefter, at Chauvin forventedes at overleve.

47-årige Chauvin, der er hvid, har været indsat i fængslet, siden han blev overflyttet dertil fra et lukket fængsel i august sidste år.

Chauvin blev i Minnesota i 2021 fundet skyldig i at have dræbt Floyd, der var sort, ved at knæle på hans hals længe nok til at tage livet af ham. For det fik han 22,5 års fængsel.

Sidste år blev Chauvin idømt 20,5 års fængsel for at have krænket Floyds rettigheder. Dommene afsones på samme tid.

Chauvin har erkendt, at han krænkede Floyds rettigheder ved at foretage en anholdelse, der var uproportioneret i forhold til forbrydelsen.

Floyd var, da han blev stoppet, mistænkt for at have købt en pakke cigaretter med en falsk 20-dollar-seddel.

Det er en af flere sager, hvor myndighederne har knægtet sortes rettigheder eller dræbt dem.

Sagen vakte opsigt verden over, fordi den blev fanget på video, som viste Floyd sige, at han ikke kunne trække vejret.

Det ignorerede Chauvin og flere andre betjente, der stod omkring dem.

Det udløste massive demonstrationer i USA og andre steder i verden mod raceulighed.

Justitsministeren i Minnesota, Keith Ellison, har i en udtalelse sagt, at han var ked af at høre, at Chauvin blev overfaldet.

- Han blev på behørig vis dømt for sine forbrydelser og bør som enhver anden indsat være i stand til at udsone sin dom uden at frygte hævn eller vold, lød det efter overfaldet.

