To forskellige støttefonde har på kort tid indsamlet 49 millioner kroner til de efterladte for skudmassakre.

Mere end 10,8 millioner newzealandske dollar er blevet indsamlet i donationer til familierne til de 50 dræbte i moskéangrebene i Christchurch.

Det svarer til knap 49 millioner kroner.

En støttefond på den newzealandske hjemmeside givealittle.co.nz har modtaget knap 8,3 millioner dollar, svarende til 37,7 millioner kroner, fra mere end 91.000 donorer.

Samtidig har launchgood.com, der er en global crowdfundingplatform med fokus på muslimer, indsamlet 2,5 millioner dollar, svarende til 11,3 millioner kroner, fra over 40.000 donorer.

Den 15. marts åbnede en gerningsmand ild under fredagsbønnen i to moskéer i Christchurch i New Zealand.

50 mennesker mistede livet, og lige så mange blev såret.

Siden da har landet været præget af chok og vantro over den 28-årige mistænkte gerningsmands angreb på landets muslimske minoritet.

Det var angiveligt islamofobi, der var motivet.

Titusinder af indbyggere i Christchurch har siden angrebet lagt blomster og tændt lys ved begge gerningssteder, Al Noor og Linwood-moskéerne, samt ved en mindeplads ved byens botaniske have.

Over hele landet har newzealændere gjort det samme ved moskéer i en række byer.

Fredag var mellem 3000 og 4000 mennesker mødt op til fredagsbøn ved Al Noor-moskéen. Mange var kommet udenlands fra for at være sammen med medlemmer af byens muslimske samfund og for at deltage i begravelser.

Og lørdag gik 3000 mennesker sammen gennem Christchuch i en "march for kærlighed", der skulle hylde ofrene for skudmassakren.

Her fyldte bannere og skilte med påskriften: "Han ønskede at splitte os, men han har kun gjort os stærkere", og "Muslimer er velkomne, det er racister ikke" gaderne, mens de fremmødte bevægede sig i stilhed eller lavt sang med på en fredshymne.

