Efter det tragiske drab på den 46-årige sorte mand George Floyd er donationerne til familien væltet ind.

To separate indsamlinger har rundet imponerende milepæle.

Således har den overordnede indsamling til George Floyds familie i skrivende stund rundet 13,8 millioner dollar.

Det er mere end 91 millioner danske kroner.

Også en indsamling til George Floyds seks-årige datter, Gianna Floyd, har modtaget massiv støtte.

Samlet er det blevet til 1,95 millioner dollar eller små 13 millioner danske kroner.

De beløber sig i mere end 104 millioner danske kroner til de efterladte efter George Floyd, som er indsamlet via mere end 500.000 forskellige donationer.

På siden for indsamlingen til Gianna Floyd lyder der også en tak på vegne af hende fra moderen Roxie Washington.

George Floyds datter, Gianna Floyd, med sin mor Roxie Washington. Foto: LUCAS JACKSON Vis mere George Floyds datter, Gianna Floyd, med sin mor Roxie Washington. Foto: LUCAS JACKSON

»Tusind tak for den store mængde kærlighed og støtte. Vi forstår, at folk vil sende kort, billeder eller gaver til min datter. Det sætter vi meget pris på,« lyder det fra Roxie Washington, der også skriver, at en fond i datterens navn er blevet oprettet.

Den store støtte er dog ikke udelukkende positiv.

Som det så ofte er tilfældet med sager i offentligheden, så har svindlere forsøgt at slå plat på det tragiske drab på George Floyd, som har betydet store demonstrationer over hele USA og flere steder rundt om i verden.

Således viser en Google-søgning, at mindst tre andre Gofundme-indsamlinger for Gianna Floyd er blevet lukket ned, da de ikke var officielle.

Og det slås også fast på den officielle indsamlings-side, hvor det pointeres, at den er den eneste lovlige indsamling til Gianna Floyd.

»Vi arbejder sammen med Gofundme for at få de andre indsamlinger i Giannas navn lukket ØJEBLIKKELIGT,« skrives det, inden det slås fast, at en advokat er på sagen.