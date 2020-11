20. januar 2021 bliver en historisk dag.

Det er på den dato – altid hvert fjerde år – at USA fejrer indsættelsen af en ny præsident.

Men i år går dagen over i historiebøgerne af to årsager:

For ikke nok med, at den 78-årige Joe Biden aflægger ed som landets 46. præsident.

Sådan så det ud, at Joe Biden blev taget i ed som vicepræsident tilbage i 2009. Hans hustru Jill holder biblen. (Arkivfoto) Foto: Jim Bourg Vis mere Sådan så det ud, at Joe Biden blev taget i ed som vicepræsident tilbage i 2009. Hans hustru Jill holder biblen. (Arkivfoto) Foto: Jim Bourg

Hele indsættelses-ceremonien bliver også markant anderledes, end den plejer at være.

Avisen Washington Post skriver nemlig, at Joe Biden og hans team planlægger at afholde en ceremoni, som ikke ligner nogen tidligere indsættelse af en amerikansk præsident.

Og det har - naturligvis - én eneste årsag: Coronavirus.

Da Donald Trump for fire år siden blev indsat, proklamerede han dagen efter, at der var mange flere tilskuere til hans indsættelse, end der havde været til Barack Obamas.

Uanset, hvor mange, der kommer til indsættelsen af USA nye præsident Joe Biden 20. januar, så bliver billedet et noget andet end til både Trumps og Obamas indsættelser. Billede af Trumps indsættelse fra januar 2017 til venstre. Obamas fra 2009 til højre. Vis mere Uanset, hvor mange, der kommer til indsættelsen af USA nye præsident Joe Biden 20. januar, så bliver billedet et noget andet end til både Trumps og Obamas indsættelser. Billede af Trumps indsættelse fra januar 2017 til venstre. Obamas fra 2009 til højre.

Da det ene luftfoto efter det andet modsagde det udsagn, forklarede hans rådgiver Kellyanne Conway, at den nye præsident benyttede sig af »alternative fakta«.

Det greb behøver Trumps efterfølger dog ikke benytte sig af.

Der vil under ingen omstændigheder komme så mange tilhængere for at overvære hans ceremoni.

USA er det land i verden, der er hårdest ramt af covid-19, og som har haft langt de fleste coronarelaterede dødsfald.

Sådan så det ud, da Trump aflagde eden tilbage i 2017. Foto: LUCY NICHOLSON Vis mere Sådan så det ud, da Trump aflagde eden tilbage i 2017. Foto: LUCY NICHOLSON

Mere end 250.000 amerikanere er indtil videre døde med sygdommen, og den seneste uge er der registreret over én million nye smittede.

Derfor kommer afstand og mundbind også til at præge indsættelsen.

Steve Kerrigan, en fremtrædende demokrat, som også var med til at arrangere Obamas to indsættelsesceremonier, siger til Washington Post, at der er flere måder at sørge for, at arrangementet bliver så trygt og sikkert for publikum som muligt.

Han indrømmer, at det er ærgerligt, at coronaen på den måde skal dominere på den festlige dag, men kalder det en nødvendighed.

USA's nyvalgte præsident Joe Biden. Foto: KEVIN LAMARQUE Vis mere USA's nyvalgte præsident Joe Biden. Foto: KEVIN LAMARQUE

»Jeg har været Joe Bidens ven og støtte siden 90'erne. Der er intet, jeg hellere vil end at arrangere en flot indsættelsesceremoni, som han fortjener. Men det er ikke derfor, han er valgt. Han er valgt for at vise lederskab og gå foran som et godt eksempel for det amerikanske folk,« siger han.