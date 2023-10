Hun blev dræbt under sin ferie på en strand på den caribiske ø Aruba i 2005.

18-årige amerikanske Natalee Holloway havde afvist en mands tilnærmelser en aften i byen med venner.

Den mand, hun afviste, var Joran van der Sloot, som var elev på en international skole på øen. Hun er aldrig blevet set siden.

Efter 18 år uden en gerningsmand har hendes morder nu tilstået drabet. Det skriver Sky News.

Joran van der Sloot føres væk Foto: Mariana Bazo/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Joran van der Sloot føres væk Foto: Mariana Bazo/Reuters/Ritzau Scanpix

Joran van der Sloot erkender sig nu skyldig i forsøg på afpresning, og som led i en retsaftale har han måttet afsløre, hvordan den 18-årige amerikanske Natalee Holloway døde.

Han indrømmer i øvrigt, at han har forsøgt at afpresse sit offers mor mod at oplyse placeringen af datterens lig.

Det er kommet frem, at han knuste teenagerens hoved med en betonsten på stranden tilbage i 2005. Efterfølgende trak han hendes bevidstløse eller livløse krop ud i havet, før han forlod stedet.

Hendes lig er aldrig blevet fundet.

»Så vidt jeg ved, er det slut,« fortalte Beth Holloway, Natalee Holloways mor, for nylig til journalister uden for den føderale retsbygning i Alabama, hendes datters hjemstat.

»Joran Van der Sloot er ikke længere mistænkt for drabet på min datter. Han er morderen.«

Den hollandske statsborger Joran van der Sloot afsoner en 28-årig dom for drabet på en anden kvinde i Peru.

Perus regering godkendte Joran van der Sloots udlevering til USA i maj, så han kan blive retsforfulgt for påstået afpresning og anklager om svindel i forbindelse med Holloway-sagen.

Dommer Anna Manasco sagde dengang, at han med kun års mellemrum havde »brutalt myrdet, som nægtede dine seksuelle tilnærmelser«.