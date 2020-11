Indonesiske miljøforkæmpere går kraftigt imod planerne om at lave en attraktion med komodovaraner. Deres overlevelse er truet, og de skal ikke være med i en forlystelse a la 'Jurassic Park', mener de.

Et viralt foto, der viser en af giganterne, har nemlig givet udviklingen af turiststedet et tilbageslag. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Der lever næsten 3.000 varaner, verdens største 'firben', på en række øer vest for turistøen Bali. De vokser sig enormt store, godt tre meter lange og op til 90 kilogram tunge.

I sidste måned kom det frem, at der er planlagt et turiststed på en af øerne. Det har fået navnet Jurassic Park, og arkitekterne offentliggjorde en video af projektet. Videoen havde underlægningsmusik fra filmen af samme navn.

Komodovaraner fotograferet på øen Rinca, der er en del af Komodo National Park. Foto: ROMEO GACAD

Miljøforkæmperne advarede straks om, at projektet vil true de varaner, der allerede er i risiko for at uddø.

I denne uge satte et billede af en komodovaran, der går i sporet af en lastbil med byggematerialer, gang i debatten om projektet. Specielt da det blev vist og delt en masse gange online.

»Ideen med at bygge en Jurassic Park er helt ærligt pinlig,« siger Gregorius Afioma, der er aktivist.

»Folk kommer her for at se komodovaranerne i deres naturlige omgivelser. Nu sælger disse mennesker et koncept, hvor besøgende kan gå rundt inden døre og se komodovaranerne. Det er for mig ikke forskelligt fra en zoologisk have,« tilføjede han.

En gruppe varaner får serveret mad i en zoologisk have i Indonesien. Foto: Juni Kriswanto

Den indonesiske regering oplyser, at lastbilen på det virale foto ikke har nogen forbindelse til projektet.

Komodovaran-park-projektet er for øvrigt lagt på is for øjeblikket på grund af coronaviruspandemien.

Miljøforkæmpere har længe frygtet, at masseturisme vil ødelægge det naturlige område, som komodovaranerne lever i.