Politi i Indonesien har samlet to poser med kropsdele og ejendele, efter at et fly lørdag forsvandt.

Indonesiske efterforskere har fundet flere kropsdele, efter at et passagerfly styrtede lørdag.

Det oplyser en talsmand fra politiet natten til søndag dansk tid.

Politiets talsmand Yusri Yunus fortæller, at der ud for hovedstaden Jakarta er indsamlet to poser, en med ligdele og en anden med personlige ejendele.

Myndighederne melder tidligt søndag morgen dansk tid, at man håber at finde vraget efter at have registreret nødsignaler fra flyet.

Dykkere i området har fundet dele fra flyet omkring 23 meter under havoverfladen, melder transportministeriets i en meddelelse.

Der er desuden blevet oprettet to krisecentre i henholdsvis lufthavnen og på havnen i Jakarta. Her er familier samlet i centrene og afventer nyheder om de forsvundne.

Kontakten til flyet forsvandt, efter at det var lettet fra Jakartas lufthavn.

Flyet lettede klokken 08.30 lørdag morgen dansk tid. Forbindelsen til det forsvandt kort efter.

56 passagerer, herunder syv børn, samt seks besætningsmedlemmer var om bord på flyet, oplyste Indonesiens transportminister lørdag.

Flyet, som er fra lavprisselskabet Sriwijaya Air, havde kurs mod Pontianak på øen Borneo, da man mistede kontakten til det.

Indonesisk redningsmandskab fandt lørdag formodede vragrester fra flyet i havet ud for Jakarta.

Flightradar24, som er en tjeneste, der følger lufttrafikken, skriver på Twitter, at flyet mistede mere end 10.000 fods højde - cirka tre kilometer - på mindre end et minut.

Det skete, fire minutter efter at det var lettet fra lufthavnen.

Flyet er et Boeing 737-500 med 27 år på bagen.

Et Boeing 737 MAX-fly fra det indonesiske luftfartsselskab Lion Air styrtede i 2018 ud for Jakarta. Alle 189 personer om bord mistede livet.

/ritzau/AFP