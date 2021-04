Eftersøgningsaktion er indledt i et område nord for Bali, hvor fartøjet var på våbenøvelse.

Den indonesiske flåde har mistet kontakten med en af dens ubåde, som har 53 om bord.

Fartøjet, som var på våbenøvelse nord for Bali, forsvandt i et område, hvor der er særlig dybt, oplyser en højtstående flådeofficer til AFP.

Indonesiens hærchef, Hadi Tjahjanto, siger, at flåden har sendt krigsskibe til området ud for Bali for at søge efter ubåden. Samtidig er nabolandene Singapore og Australien blevet anmodet om hjælp.

Han siger, at der er en besætning på 53 om bord på ubåden, som menes at være i omkring 700 meters dybde.

Førsteadmiral Julius Widjojono siger, at de mistede kontakten til den 43 år gamle tyskbyggede ubåd onsdag morgen. Det var omkring 95 kilometer nord for Bali.

- Vi kender området, men det er ret dybt, siger han.

Ubåden skulle til at affyre torpedoer i en manøvre, hvor der blev skudt med skarpt, da kontakten blev afbrudt.

Den 1300-ton tunge KRI Nanggala 402 blev færdigbygget i 1978.

Indonesien har i de seneste år bestræbt sig på at få moderniseret og forbedret dets militære udstyr. Landet har fem tyskbyggede ubåde samt tre sydkoreansk-byggede ubåde i dets flåde.

/ritzau/AFP