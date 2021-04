Den indonesiske ubåd, der har været forsvundet siden onsdag, er fundet.

Det meddeler den indonesiske marine ifølge nyhedsbureauet Reuters. De har samtidig bjærget effekter, der menes at stamme fra ubåden. Det siger flådechef Yudo Margono lørdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

»I løbet af de seneste dage har vi bjærget vragrester og genstande fra den senest kendte placering, hvor ubåden dykkede.«

»Genstanden kunne ikke være sluppet ud af ubåden, medmindre der er eksternt tryk eller skade på torpedoen,« siger han.

Den forsvundne ubåd. Foto: Handout / Ritzau Scanpix Foto: HANDOUT Vis mere Den forsvundne ubåd. Foto: Handout / Ritzau Scanpix Foto: HANDOUT

Blandt de genstande, der er fundet, er en flaske med smøremiddel, som bruges til ubådens periskop. Derudover har man fundet en genstand, der bruges til at beskytte ubådens torpedo.

Ubåden er fundet på 850 meters dybde. Det skal nu undersøges, om besætningen på 53 personer fortsat er i live. Tidligere lørdag lød vurderingen, at ubåden ville være løbet tør for ilt lørdag morgen ved daggry lokal tid.

Det forudsætter dog, at ubåden er intakt og ikke er blevet knust under det høje vandtryk, hvilket flere eksperter frygter. Det anslås, at ubåden maksimalt kan dykke ned til 500 meter.

»Vi må overveje risikoen for, at den er dykket under sin maksimale dybde og dermed er imploderet,« sagde Collin Koh, som er forsker ved forsvarsinstituttet hos S. Rajaratnam School of International Studies i Singapore tidligere lørdag.

Ubåden skulle til at affyre torpedoer i en manøvre, hvor der blev skudt med skarpt, da signalet til fartøjet forsvandt. Den 1395 ton tunge ubåd blev bygget i Tyskland i 1977. Den blev en del af den indonesiske flåde i 1981.

