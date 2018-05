Bølge af angreb fortsætter i Indonesien. Fire mænd, som onsdag angreb politifolk med samuraisværd, er dræbt.

Jakarta. Indonesisk politi har skudt og dræbt fire mænd, som onsdag forsøgte at angribe en politistation i provinsen Riau på Sumatra.

Gruppen af mænd styrede en minivan ind i en adgangsport til en politibygning, hvorefter de gik til angreb på betjente med samuraisværd.

- Fire er blevet skuddræbt og en flygtede, siger polititalsmand Setyo Wasisto ifølge nyhedsbureauet AFP.

En betjent, som blev ramt af køretøjet, er død, og to andre er kommet til skade.

TV-stationer har vist billeder af ligene af de fire mistænkte liggende på jorden.

Ifølge flere medier havde en af angriberne en sprængladning fastspændt til sin krop, men oplysningen er ikke bekræftet af politiet.

De seneste dage har der været flere dødelige angreb mod kirker og politistationer i landet.

Søndag mistede 13 mennesker livet og mindst 40 blev såret, da selvmordsbombere angreb tre kirker i Indonesiens næststørste by, Surabaya.

Efterforskningen afslørede, at de ansvarlige for angrebene kom fra samme familie, som forinden havde opholdt sig i Syrien.

Islamist Stat hævder at stå bag udåden.

Tirsdag dræbte politiet en formodet militant i en skudveksling i Surabaya og anholdt 13 personer, som mistænkes for at være involveret i søndagens angreb samt et angreb mandag mod politiets hovedkvarter i byen.

Også mandagens selvmordsangreb blev udført af medlemmer af samme familie.

I alt blev 26 mennesker dræbt i søndagens og mandagens hændelser. Deriblandt 13 militante og deres børn, skriver nyhedsbureauet AP.

En syvårig pige, som sad bag på en af de to motorcykler, der blev anvendt til mandagens selvmordsangreb, overlevede.

Indonesien har de seneste år været plaget af angreb mod kristne og andre minoriteter, der er udført af militante bevægelser.

/ritzau/