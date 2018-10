180 passagerer er meldt savnet efter flystyrt i Indonesien, oplyser landets transportministerium ifølge dpa.

Jakarta. Et fly med 180 passagerer om bord fra det indonesiske lavprisselskab Lion Air er tidligt mandag morgen lokal tid styrtet ned i havet, kort tid efter at det lettede fra Indonesiens hovedstad, Jakarta.

Det oplyser landets eftersøgnings- og redningsmyndighed.

- Vi kan bekræfte, at det er styrtet, oplyser Yusuf Latif, der er talsmand for myndigheden, i en sms ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Flyet forsvandt, 13 minutter efter at det lettede, oplyser talsmanden.

Der er tale om et passagerfly af typen Boeing 737 MAX 8. 180 personer er meldt savnet efter styrtet. Deres nærmere tilstand kendes endnu ikke.

- Vi kan ikke komme med nogen kommentarer lige nu. Vi forsøger at samle alle oplysninger og data, siger Edward Sirait, direktør hos Lion Air.

Flyet var på vej fra hovedstaden til byen Pangkal Pinang på Sumatra.

Talsmanden Yusuf Latif oplyser ifølge nyhedsbureauet dpa, at et redningshold er sendt til et område omkring Karawang i provinsen Vestjava. Angiveligt så besætningen på en båd flyet styrte ned i området.

Flyet lettede fra Jakarta klokken 06.20 mandag morgen lokal tid (00.20 mandag dansk tid). Det skulle være landet i Pangkal Pinang klokken 07.20.

