Indonesisk redningsmandskab har fundet, hvad det forventer er vragrester fra fly ud for Jakarta.

Det skriver Reuters.

Lørdag har indonesisk luftfart mistet kontakten til et fly, efter at det var lettet fra Jakartas lufthavn.

Blandt andre Bloomberg Asia oplyser, at der er tale om flyet Sriwijaya Air Flight 182, som har mistet kontakten til den indonesiske luftfart.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

Det indonesiske transportministerium bekræfter, at en omfattende eftersøgning er i gang. Det oplyser Adita Irawati, som er talskvinde for transportministeriet.

Og nu har man altså gjort det første fund i eftersøgningen.

Flightradar24, som er en tjeneste, der følger lufttrafikken, skriver på Twitter, at flyet mistede mere end 10.000 fods højde – cirka tre kilometer – på mindre end et minut.

Det skete, fire minutter efter det var lettet fra Jakarta.

Luftfartsoversigten viser, at flyet forsvandt, mens det fløj over havet.

56 passagerer, herunder syv børn, samt seks besætningsmedlemmer er om bord flyet, rapporterer den lokale tv-station Metro TV ifølge dpa. Disse tal er ikke bekræftet fra officiel hold.

En lokal regeringskilde oplyser ifølge Reuters til lokalt tv, at fiskere har fundet, hvad der tyder på at være vraget af et fly i havet nord for Jakarta. Men det er endnu ikke bekræftet, at flyet er styrtet.

Flyet er et Boeing 737-500 med 27 år på bagen ifølge Flightradar24.

Et Boeing 737 MAX-fly fra det indonesiske luftfartsselskab Lion Air styrtede i 2018 ud for Jakarta. Alle 189 personer om bord mistede livet.

Opdateres...