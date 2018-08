En 28-årig indonesisk kvinde er befriet fra det fangenskab, hun gennem størstedelen af sit liv har været i.

Ifølge BBC har politiet på en af de indonesiske hovedøer, Sulawesi, anholdt en 83-årig mand for at have holdt kvinden fanget i 15 år. Han er blandt andet sigtet for at have seksuelt misbrugt den tilfangetagne.

Den ældre mand, omtalt som Jago, skal ifølge politiet have kidnappet kvinden, da hun var bare 13 år gammel.

I 2003 bad hendes familie den nu sigtede, der er alternativ healer og den lokale landsbys shaman (åndemaner, red.), om at behandle hende. Samme år forsvandt hun dog, og til trods for en eftersøgning, har hun været savnet lige indtil nu.

Den 28-årige blev fundet nær landsbyen Galumpang på Sulawesi. Foto: Google Maps Vis mere Den 28-årige blev fundet nær landsbyen Galumpang på Sulawesi. Foto: Google Maps

Søndag reagerede politiet på en henvendelse og fandt kvinden i en hule bag kampesten ved landsbyen Galumpang nær den sigtedes bolig.

Jago menes at have haft held til at hjernevaske kvinden ved at overbevise hende om, at hun var besat af en ånd - en ‘jin.’

Ifølge politichef Iqbal Alqudusy har Jago voldtaget sit offer, siden hun var 13.

Jago risikerer nu op til 15 års fængsel.