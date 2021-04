Eftersøgningshold mener at have have lokaliseret en forsvunden indonesisk ubåd på 850 meters dybde.

Den indonesiske flåde mener at have lokaliseret en forsvunden ubåd på omkring 850 meters dybde.

Den har samtidig bjærget effekter, der menes at stamme fra ubåden.

Det siger flådechef Yudo Margono lørdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- I løbet af de seneste dage har vi bjærget vragrester og genstande fra den senest kendte placering, hvor ubåden dykkede.

- Genstandene kunne ikke være sluppet ud af ubåden, medmindre der er eksternt tryk eller skade på torpedoen, siger han.

Der er 53 personer om bord i ubåden, der forsvandt onsdag.

De ombordværendes tilstand kendes lørdag formiddag dansk tid ikke.

Fundet af genstande og vragrester fra ubåden betyder dog, at myndighederne betragter ubåden som værende forlist. Det siger militærchef Hadi Tjahjanto ifølge nyhedsbureauet dpa.

Blandt de genstande, der er fundet, er en flaske med smøremiddel, som bruges til ubådens periskop. Derudover har man fundet en genstand, der bruges til at beskytte ubådens torpedo.

De 850 meters dybde, som ubåden menes at befinde sig på, er et stykke under, hvad ubåden er bygget til at kunne klare.

Den er ifølge den indonesiske flådechef konstrueret til at kunne dykke til omkring 500 meters dybde.

