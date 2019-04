Mandag blev det besluttet, at Jakarta ikke skal være Indonesiens hovedstad i fremtiden.

Indonesiens præsident, Joko Widodo, har i stedet besluttet sig for at finde en ny by, der skal repræsentere Indonesien som hovedstad.

Det blev bekræftet mandag, hvilket Indonesiens minister for national udvikling, Bambang Brodjonegoro, bekræftede.

»Præsidenten har valgt at flytte hovedstaden væk fra Java (øen, hvor Jakarta ligger, red.), hvilket er en vigtig beslutning,« fortæller Bambang Brodjonegoro.

Indonesiens præsident Joko Widodo. Foto: Bagus Indahono Vis mere Indonesiens præsident Joko Widodo. Foto: Bagus Indahono

Årsagen til at flytte hovedstaden, udover at tænke nyt i landet, er også, at Indonesiens nuværende hovedstad, Jakarta, rummer mange problemer. Det skriver både BBC og Reuters.

Ét af de helt store problemer er, at Jakarta synker år for år. Halvdelen af Jakarta er under havets overflade, og siden 1970'erne er dele af byen sunket med op til fire meter, hvilket svarer til at stille basketball-stjernerne Michael Jordan og LeBron James oven på hinanden. Samtidig anslås det, at byen vil sænke yderligere 1-15 centimeter om året i fremtiden.

At byen taber højde skyldes, at byens indbyggere bruger for meget grundvand. Når grundvandet pumpes op fra jorden, synker overfladen samtidig. Det betyder blandt andet også, at huse og bygninger ligeledes synker.

Og da ca. 60 pct. af Jakartas 10 millioner indbyggere bruger grundvand til alt - også til at drikke af - er det et vedvarende problem.

Trafikforholdene koster Indonesiens regering op mod 47 millioner kroner. Vis mere Trafikforholdene koster Indonesiens regering op mod 47 millioner kroner.

Derudover plages byen også af en slem trafik, som koster landet over 47 millioner kroner, samtidig med at byen er overbefolket.

Derfor har Bambang Brodjonegoro fremsat en 10-årsplan, hvor blandt andet økonomien for at give Indonesien en ny hovedstad skal udtænkes. Og blandt kandidaterne er byen Palangkaraya, der ligger over 2000 kilometer fra Jakarta.

Palangkaraya er en oplagt kandidat, fordi byen ligger mere centralt i landet, byen betegnes som centrum for Indonesiens mange øer, og Indonesiens første præsident, Sukarno, ønskede at gøre byen til hovedstad tilbage i 1945.

Joko Widodo, der netop er midt i et præsidentvalg hjemme i Indonesien, er også gået til valg på lovning om, at der skal skabes mere økonomisk udvikling uden for Jakartas grænser, som også skulle være én af årsagerne til en ny hovedstad.