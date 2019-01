Den indonesiske regering har noget overraskende besluttet, at hjernen bag Bali-bomberne, der i 2002 dræbte 202 mennesker på Bali, alligevel ikke skal frigives fra fængslet.

Omkring halvdelen af de omkomne var australiere, hvor også tre unge danske piger døde ved terrorangebet på et diskotek og en bar.

At den radikale muslimske præst og terrordømte Abu Bakar Bashir ikke bliver sat på fri fod, skyldes, at han ikke opfylder kravene for at få prøveløsladelse. Det skriver channelnewsasia.

Blandt kravene er - ifølge præsidentens stabschef, Moeldoko - at man samarbejder med politiet, viser anger over sin handling, og at man viser loyalitet for sit land på skrift.

De indonesiske præst Abu Bakar Bashir holder Koranen over sit hovede, da han i 2016 var i retten. Foto: Bayu Nur

»Disse betingelser er ikke til at forhandle,« siger Moeldoko.

Præsident Joko Widodo annoncerede ellers for få dage siden, at Abu Bakar Bashir skulle løslades på grund af alder og svigtende helbred.

Men tirsdag eftermiddag lød der nye toner: »Der er et system, som vi bliver nødt til at følge. Jeg kan ikke bryde det system, specielt ikke i et tilfælde, hvor reglen er temmelig basal: Man skal love troskab til republikken Indonesien og Pancasila,« sagde han.

Pancasila (de fem principper) er den officielle ideologi i Indonesien. Den indebærer tro på Gud, menneskeheden, enhed, demokrati og social retfærdighed.

Indonesiske vagter patruljerer uden for fændslet Gunung Sindur i Bogor, hvor Abu Bakar Bashir afsoner sin straf. Foto: TJAHYADI ERMAWAN

Advokater, der repræsenterer den 81-årige Bashir, har meddelt, at Bashir nægter at opfylde betingelserne.

Bali-bombemanden sidder fængslet i Gunung Sindur-fængslet i Bogor i det vestlige Java. Han afsoner en straf på fem års fængsel for at have givet penge til en terrorristlejr i Aceh.

I foråret 2005 blev han idømt 2½ års fængsel for at have sagt ja til placeringen af de to bomber på Bali tre år tidligere. Men han kom ikke til at sidde i fængsel dengang, for han appellerede dommen.

I Australien er man stadig overbevist om, at Bashir var hjernen bag bombeangrebet.

Den daværede justitsminister, Julie Bishops, udtalte i marts måned 2018 gennem sit bagland, at Australien forventede, at Bashir skulle afsone hele sin straf.

Noget tyder på, at hun får ret.