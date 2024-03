205 millioner indonesere skal stemme ved det, der bliver kaldt verdens største valg afholdt på én dag.

Valgstederne er onsdag morgen åbnet til valget i Indonesien, hvor der både skal stemmes om præsidentposten, 20.000 repræsentanter til det nationale samt de lokale parlamenter.

Der er mere end 800.000 valgsteder fordelt over landet, hvor knap 205 millioner mennesker er stemmeberettigede.

Af den årsag kaldes valget det største, der afholdes på en enkelt dag.

Klokken 07.00 lokal tid begynder vælgerne at stemme i den mest østlige provins, Papua.

Selv om der er flere forskellige valg onsdag, er alle øjne rettet mod præsidentposten.

Der skal vælges en arvtager fra den meget populære præsident Joko Widodo, hvis indflydelse kan blive afgørende for, hvem der få magten i en af Asiens største og hurtigst voksende økonomier.

Det er de to karismatiske tidligere guvernører, Ganjar Pranowo og Anies Bswedan, der er oppe imod den kontroversielle Prabowo Subianto, tidligere kommandør for landets specialstyrker og frygtet i 1990'erne, da han var topløjtnant for Indonesiens tidligere og nu afdøde hersker Suharto.

Subianto er forsvarsminister og stiller op for tredje gang, efter at han to gange tidligere har tabt til den siddende præsident, Widodo, der er bedre kendt som Jokowi.

Præsidenten bakker stiltiende op om Subianto som en kandidat, der vil fortsætte hans politik og bevare hans arv. Desuden er præsidentens søn Subiantos vicepræsidentkandidat.

Jokowi, der ikke kan stille op igen, har ikke sagt direkte, at han støtter en bestemt kandidat. Men hans antydede støtte smitter af på forsvarsminister Subianto, der gennem valgkampen har ført i de vigtigste meningsmålinger.

To målinger viste i sidste uge, at han vil få flertal og dermed ikke behøver komme ud i en anden valgrunde.

Ifølge de to målinger vil Subianto få 51,8 procent og 51,9 procent af stemmerne.

Skal man vinde i første runde, skal man have over 50 procent af stemmerne og mindst 20 procent af stemmerne i halvdelen af landet provinser.

- Jokowi som den afgørende faktor er blevet bevist ved Prabowos (Subianto) stigende popularitet, siger Arya Fernandes fra Indonesiens Center for Strategiske og Internationale Studier.

- Men uanset om Prabowo kan vinde i én runde, er der nogle andre faktorer end Jokowi.

/ritzau/Reuters