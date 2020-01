Der er en belønning til den mand/kvinde, som kan redde en saltvandskrokodille – og overleve.

Krokodillen har nemlig et motorcykeldæk siddende fast om halsen.

Konkurrencen kræver sin mand, for han – eller hun – skal gå i vandet for at få fat på krokodillen på fire meter.

Den opholder sig i Palu, provinshovedstaden i det centrale Sulawesi. Det skriver channelnewsasia.

Hvis det lykkes at fjerne dækket, venter der et uspecificeret beløb til den heldige og modige.

De lokale miljøforkæmpere har i adskillige år forsøgt – uden held – at få krokodillen løs fra dækket.

Flere gange er den set gispende efter luft, og det har fået folk til at tro, at dækket langsomt var ved at dræbe krokodillen.

Efter at den er blevet set for nylig, har provinsens guvernør instrueret sine folk i at finde en udvej på krokodillens årelange kamp.

Der er desværre ingen oplysninger om beløbet, der er udsat som præmie. Eller hvordan man i det hele taget går til sagen.

Men guvernøren – som sagde, at kontanterne ville blive betalt af ham selv – advarede dog om, at amatører skulle jage krokodillen.

Han ledte efter nogle, som havde erfaring med at fange vilde dyr og var interesseret i at bevare dem.

»Vi beder ikke offentligheden om at komme nær denne krokodille eller at forstyrre dens levested,« siger Hasmuni Hasmar, leder af Central Sulawesi Natural Resources Conservation Agency.