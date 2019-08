Et jordskælv på 7,4 har ramt ud for den indonesiske ø Sumatra. Jordskælvet har også udløst et tsunamivarsel.

Det er det indonesiske geofysiske agentur, der har udstedt varslet om en potentiel tsunami i området.

Flere internationale medier beskriver også situationen på det sociale medie.

Sumatra er den indonesiske ø, som i 2004 blev ramt af den dødbringende tsunami, hvor specielt Aceh-provinsen så tabstal i titusindvis.

#Gempa Mag:7.4, 02-Aug-19 19:03:21 WIB, Lok:7.54 LS,104.58 BT (147 km BaratDaya SUMUR-BANTEN), Kedalaman:10 Km, Potensi tsunami utk dtrskn pd msyrkt #BMKG pic.twitter.com/IjXDhOzL98 — BMKG (@infoBMKG) August 2, 2019

I den forbindelse ramte jordskælvet den nordvestlige del af øen. Men ved fredagens skælv er det den sydvestlige del af øen, som er ramt.

Indonesiens Meteorologiske og geofysiske agentur, BMKG, skriver desuden, at jordskælvet er fundet sted i en dybde af 10 km.

Endnu er der ikke meldinger om tilskadekomne, men de lokale myndigheder i området opfordrer folk til at søge mod højtliggende områder.

