Indonesien har forbudt al salg af hostesaft i hele landet, mens en omfattende efterforskning pågår.

Det skyldes, at 99 børn har mistet livet. Samtidig er der sket en uforklarlig stigning i antallet af akutte nyreskader hos børn.

Det skriver CNN.

Sundhedsministeriet i Indonesien annoncerede forbuddet onsdag og lod i den forbindelse befolkningen vide, at man har iværksat en grundig undersøgelse af medicinske drikke.

Man mistænker nærmere bestemt, at bestemte hostesafter har indeholdt giftige ingredienser.

Dødsfaldene og nyreskaderne, som 206 børn har fået, er primært sket for børn under seks år.

»Som en forholdsregel har ministeriet bedt sundhedspersonale om ikke at ordinere flydende medicin eller hostesaft. Vi beder også apoteker om at stoppe al salg af ikke-receptpligtig medicin, der er flydende, indtil vores undersøgelser er afsluttet,« siger Mohammad Syahril, talsperson for sundhedsministeriet i Indonesien.

Forbuddet kommer i kølvandet på, at WHO har koblet fire indiske hostesafter til dødsfald hos 70 børn, der led af akut nyresvigt i Gambia, skriver CNN.

Og tidligere på måneden lukkede indiske myndigheder en fabrik i New Delhi, hvor hostesaften blev fremstillet.

Om hostesaften i Indonesien har noget med medicinen fra Indien at gøre, melder historien ikke noget om. Det formodes at være en del af den igangværende undersøgelse.