Et kraftigt jordskælv ved Indonesien får de lokale myndigheder til at udstede et varsel om en tsunami, der kan opstå som følge af skælvet.

Jordskælvet havde en styrke på 7,1 på Richterskalaen, skriver AP.

Jordskælvet ramte i 10 km under havoverfladen mellem øerne Sulawesi og Maluku, ifølge det Indonesiske Geologiske Institut.

De forudser, at bølger på op mod en halv meter vil ramme de nærmeste kystlinjer.

Ifølge flere medier skabte jordskælvet panik blandt de mange mennesker i byen turistbyen Ternate, der ligger på en af øerne i ø-kæden Maluku, hvor mange søgte op mod højere grund.

Der er ikke nogen meldinger om større skader på hverken bygninger eller mennesker i forbindelse med jordskælvet.

