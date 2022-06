Lyt til artiklen

Da den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, sent mandag aften holdt sin tale til nationen, indledte han den på en anderledes måde end normalt.

Ofte plejer han at komme med en hilsen til folket – men ikke denne gang:

»Denne tale er uden hilsner,« indledte han kort, før han fortsatte:

»Dagens russiske angreb på et indkøbscenter i Krementjuk er et af de mest trodsige terrorangreb i europæisk historie. En fredelig by, et almindeligt indkøbscenter med kvinder, børn, almindelige civile indenfor …«

ARKIVFOTO af Volodymyr Zelenskyj. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER Vis mere ARKIVFOTO af Volodymyr Zelenskyj. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Det var mandag, et shoppingcenter i den ukrainske by Krementjuk, der ligger sydøst for Kyiv, blev ramt af et russisk missilangreb.

Tidligt tirsdag morgen oplyser det statslige nødberedskab i Ukraine, at antallet af ofre er steget til 18.

Derudover meldes 59 andre at været blevet sårede.

Før luftalarmen lød, var der ifølge Zelenskyj omkring tusind mennesker i centeret.

Foto: Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout Vis mere Foto: Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout

»Heldigvis, så vidt vi ved på dette tidspunkt, lykkedes det mange mennesker at komme ud i tide. De blev taget ud i tide. Men der var stadig folk indenfor: Personale, nogle besøgende,« siger han.

»Kun totalt sindssyge terrorister, som ikke burde have noget sted at være på jorden, kan sende missiler mod sådan et mål. Og det her er ikke et missilangreb, der ramte forbi målet. Det er et beregnet russisk angreb – præcis på dette indkøbscenter,« siger Zelenskyj.

De ukrainske myndigheder oplyser, at man endnu er ved at gennemsøge bygningen for at finde ud af, om der skulle være yderligere ofre.

De russiske myndigheder har endnu ikke forholdt sig til eller udtalt sig om beskyldningerne.