På tre årtier er et område på størrelse med Albanien gået fra at være dækket af is til grøn natur i Grønland.

Ifølge et nyt britisk studie er det sket på rekordtid – og det vækker bekymring.

Det skriver Avisen Danmark og DR.

»Over de seneste 30 år er der sket en dramatisk ændring i landarealerne, hvor naturen ændrer sig som følge af menneskeskabte klimaforandringer på en måde, vi slet ikke havde forudset,« siger professor i arktisk økosystemøkologi på Aarhus Universitet Torben Røjle Christensen til Avisen Danmark.

Konklusionen i det britiske studie har også fået Dan Jørgensen (S), der er minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, til at reagere.

For med den smeltende indlandsis, er der flere alvorlige klima-konsekvenser, såsom globale havvandsstigninger og ikke mindst ændret natur i Grønland.

»Alle alarmklokker bør bimle og bamle. Klimaforandringerne er meget alvorlige og formentlig endnu mere alvorlige, end vi hidtil har frygtet,« siger Dan Jørgensen til DR.

Han vil nu tage rapporten fra studiet med i fremtidige internationale forhandlinger om den grønne omstilling, tilføjer ministeren.

Foruden det nye bekymrende studie, har international forskning for nylig vist, at ekstremt vejr kan få indlandsisen til at smelte tidligere – og hurtigere – end hidtil antaget.

»Det fulde billede viser, at de ekstreme vejrhændelser, vi også oplever andre steder i verden, og i Danmark, på grund af klimaforandringer, også forekommer i Arktis og Antarktis. Og i disse regioner, kan bare én hændelse påvirke hele systemet i en anden retning,« udtalte Ruth Mottram, klimaforsker og glaciolog ved DMIs Nationalt Center for Klimaforskning, i den forbindelse.

Albanien har et areal på 28.748 kvadratkilometer, hvilket cirka er på størrelse med Jylland.