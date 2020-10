Patienter, der er så syge af coronavirus, at de ligger i respirator på en intensivafdeling, risikerer at få alvorlige mareridt og hallucinationer.

Også mere end andre indlagte patienter i respirator.

Det fortæller docent ved det medicinske fakultet på Lund Universitet Karin Samuelsson, der forsker i intensivpatienters minder og velbefindende, til SVT Nyheter Skåne.

»Covid-patienter har flere mareridt og hallucinationer end andre patienter. Det skyldes den lange tid, de bruger på intensivafdelingerne, og at de får så meget stærkere medicin, og det at vi nogle gange er nødt til at stoppe vejrtrækningen for at få respiratoren til at virke,« siger Karin Samuelsson.

Hun fortæller, at det er totredjedele af coronapatienterne, der plages af mareridt, mens det gælder for en tredjedel af de patienter, som er indlagt på intensivafdelinger af andre årsager.

De alvorligt syge coronapatienter fastholdes i en kunstig søvn uden naturlige drømmeperioder, og sygdommen påvirker både kroppen og hjernen. Det kan, kombineret med et hektisk hospitalsmiljø med slanger, der fastgøres til kroppen, øge angsten for at dø.

Samtidig kan fraværet af nære pårørende føre til, at patienterne får alvorlige mareridt, fortæller Karin Samuelsson.

Mareridt, der for nogle patienter udvikler sig så voldsomt, at de begynder at hallucinere og får svært ved at adskille drømmene fra virkeligheden.

»Drømmene er intense og detaljerede og gentages ofte. Det kan udvikle sig til paranoide vrangforestillinger, så patienterne mener, at personalet er imod dem. Og det kan være meget problematisk,« siger Karin Samuelsson.