Drabene på to unge kvinder og et lille barn har efterladt en norsk by i en tilstand af chok og forfærdelse.

Nu indkalder politiet til et pressemøde om sagen – og der vil blandt andet komme nyt om et centralt opkald, som politiet modtog på dagen for den tragiske hændelse.

Det skriver Dagbladet.

For på dagen, den 23. januar, ringede de to kvinders far – som også er det lille barns bedstefar – ind til alarmcentralen.

Victoria Nordli Korslund (24), Katrine Nordli Korslund (30) og Emily Nordli Andresen (11 md.) blev den 23. januar fundet dræbt i Nes. Foto: Norsk Politi Vis mere Victoria Nordli Korslund (24), Katrine Nordli Korslund (30) og Emily Nordli Andresen (11 md.) blev den 23. januar fundet dræbt i Nes. Foto: Norsk Politi

Under samtalen fortalte han, at han havde dræbt sine to døtre og sit barnebarn.

»Den formodede gerningsmand ringede selv til politiet og fortalte, at han havde dræbt sine to døtre og børnebørn, og at han ville tage sit eget liv. Da politiet ankom til stedet, fandt de fire døde kroppe,« fremgik det af en pressemeddelelse, som Oslo Politidistrikt, der sidder med sagen, udsendte efterfølgende.

Nu skriver Dagbladet, at Oslo Politidistrikt har indkaldt pressen til en opdatering klokken 13.30.

»Politiadvokat Anne Marie Hustad vil kort orientere om status for efterforskningen i almindelighed og analysen af nødopkaldet i særdeleshed,« fremgår det ifølge det norske medie af en pressemeddelelse om pressemødet.

Der er i det hele taget mange ubesvarede spørgsmål i den opsigtsvækkende sag fra Skogbygda i Nes Kommune.

Helt centralt står blandt andet, hvad motivet til drabene kan have været.

I slutningen af januar offentliggjorde politiet de to dræbte kvinder og det dræbte barns identitet – sammen med billeder af dem.

Der er tale om 24-årige Victoria Nordli Korslund, 30-årige Katrine Nordli Korslund og sidstnævntes datter, Emily Korslund Andresen, der blot blev 11 måneder.

Selvom kvindernes far er afgået ved døden, har han siden formelt haft status som mistænkt.