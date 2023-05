Hvis du ikke har tænkt dig at tabe nogle kilo, skal du ikke forvente at kunne fortsætte i stillingen.

Sådan en besked har en række politibetjente i den indiske stat Assam fået.

Det skriver BBC.

Betjentene vil i midten af august blive officielt vejet, og hvis deres BMI ligger i 'overvægtige'-kategorien, får de indtil november til at tabe sig.

Ellers skal de indgå i en frivillig fratrædelsesordning. Betjente, der bliver betegnet som 'overvægtige' af medicinske årsager, bliver fritaget.

Ifølge politidirektør i Assam, GP Singh, handler det om, at man vil »skære det døde træ ud af politistyrken«. For et par uger siden blev yderligere 300 betjente fyret, fordi de drak for meget eller blev erklæret 'fysisk uegnet'.

Eksperter har dog kritiseret BMI-tiltaget.

Udover at kalde det kontroversielt, mener de også, at BMI som et mål for sundhed er mangelfuldt, da det er 'unøjagtigt' og 'uvidenskabeligt'.

Senest har direktøren for Helsedirektoratet, som er Norges svar på Sundhedsstyrelsen, Bjørn Guldvog, frarådet, at man bruger BMI alene som et udgangspunkt. Han mener eksempelvis, at skalaen kan slå fejlagtigt ud – især hvis man er lav eller har en stor muskelmasse.