Det er et trick, som kan få det til at snurre i maven, selvom man blot ser det på film: En tryllekunstner bindes på arme og fødder og sænkes ned i vandet, hvorefter han skal forsøge at komme fri.

Tricket er udbryderkongen Harry Houdinis varemærke. Søndag gik det helt galt, da en indisk tryllekunstner forsøgte at gøre Houdini kunsten efter.

For den indiske magiker Chanchal Lahiri – der gik under navnet Jadugar Mandrake – kom aldrig op af vandet igen. Det skriver flere internationale medier, heriblandt ABC og BBC.

Tilskuerne, der stod forsamlet for at se tricket i Ganges-floden, ventede forgæves i adskillige minutter.

De havde netop set Chanchal Lahiri blive sænket ned i vandet fra en båd med kæder og seks hængelåse omkring sig.

Efter godt ti minutters tiltagende nervøs venten udbrød der panik.

Politiet blev tilkaldt og påbegyndte en storstilet eftersøgning, mens medier, tilskuere og Chanchal Lahiris familie så til.

Han blev først fundet mandag aften på bredden en kilometer fra det sted, hvor han blev sænket ned i vandet. Han var druknet.

Chanchal Lahiri sidder på båden og gør klar til at udføre sit trick søndag den 16. juni. Han druknede kort efter. Foto: STRINGER Vis mere Chanchal Lahiri sidder på båden og gør klar til at udføre sit trick søndag den 16. juni. Han druknede kort efter. Foto: STRINGER

Chanchal Lahiri var ikke nogen amatør.

For 21 år siden udførte han et lignende trick, da han i samme flod blev sænket ned i vandet i en aflåst og skudsikker kasse.

Han var oppe ved overfladen igen efter 29 sekunder.

I 2013 udførte han et lignende nummer, men her gik det ikke helt så glat.

Tilskuerne opdagede nemlig, at Chanchal Lahiri slap ud af kassen via en dør, som var relativt synlig.

De kvitterede for fupnummeret ved at prygle løs på ham, da han kom op på bredden.

Før mandagens fatale trick erklærede Chanchal Lahiri overfor lokale medier, at han udførte tricket for at ’genoplive interessen for magi'.

Den mission endte desværre fatalt.