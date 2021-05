93 mennesker savnes, efter at en pram er sunket i voldsom cyklon. Redningsaktion er meget udfordrende.

En redningsaktion under "ekstremt udfordrende forhold på havet" fortsætter i Indien, efter at en pram tirsdag sank i en dødelig og enorm cyklon, som bragte otte meter høje bølger med sig ud for Mumbais kyst.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

273 mennesker var om bord på fartøjet, som bruges til at servicere en olieplatform.

Mandag sendte prammen et SOS-signal, efter at fartøjet var begyndt at drive rundt ude af kontrol, og tirsdag sank den så helt.

Mange er blevet reddet af helikoptere og redningsfartøjer, men myndighederne leder fortsat efter 93 mennesker under svære forhold.

- Dette er en af de mest udfordrende eftersøgnings- og redningsoperationer, jeg har set i de seneste fire årtier, siger Murlidhar Sadashiv Pawar, som har en ledende position i flåden, til Reuters.

Fra en anden pram, der ligeledes drev rundt, er det lykkedes at redde alle 137 mennesker.

Cyklonen ved navn Tauktae har hærget Indien de seneste dage og nødvendiggjort evakuering af over 200.000 mennesker.

Vejrsystemet gik mandag i land i delstaten Gujarat med høje vindhastigheder og store mængder regn til følge.

I alt er mindst 33 mennesker tirsdag lokal tid blevet dræbt. Mange af dødsfaldene skyldes kollapsede huse, skriver nyhedsbureauet AFP.

Den alvorlige vejrsituation bidrager til de store problemer, som landet står med under coronakrisen.

Tirsdag var der således igen rekordhøje dødstal under pandemien.

/ritzau/