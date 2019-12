De mistænkte i en sag om drab og voldtægt blev skudt, da de angiveligt prøvede at flygte fra politiet.

Fire mænd, der var mistænkt for at voldtage og dræbe en 27-årig dyrlæge, er fredag blevet skudt og dræbt af politiet i Indien.

Det oplyser indisk politi.

De fire mænd havde været i politiets varetægt i en uge. De blev skudt tidligt fredag morgen i forbindelse med en rekonstruktion.

Under rekonstruktionen forsøgte mændene angiveligt at flygte fra politiet.

- De blev dræbt i krydsild. De prøvede at vriste våben fra vagterne, men blev skudt og dræbt, siger vicepolitikommissær Prakash Reddy.

Mændene var mistænkt for at voldtage og dræbe en kvinde, inden de angiveligt brændte hendes lig. De skal have punkteret hendes scooter og herefter have lokket hende med sig med et løfte om at reparere den.

Sagen har ført til store demonstrationer forskellige steder i Indien.

Nyheden om drabet på de fire førte fredag til jubel. Flere hundrede personer samlede sig nær stedet, hvor mændene blev skudt, for at fejre deres død ved blandt andet at affyre fyrværkeri og kaste blomsterblade over politiet.

/ritzau/AFP