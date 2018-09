En indisk milliardær planlægger at sørge godt for sin datter, når hun skal begynde på sit fireårige studie på det verdensberømte skotske universitet St. Andrews. Det skriver avisen The Times Of India.

I hvert fald har han sendt bud efter 12 assistenter til datteren, som skal have sin bolig i et hus i nærheden af universitetet.

University of St. Andrews er for øvrigt det universitet, hvor prins William og Kate Middlefon først mødtes.

Han søger efter staben gennem Silver Swan Recruitment. Det er et firma, der finder ansatte til private godser, yatchs og villaer.

En butler. Arkivfoto. Foto: Shutterstock Vis mere En butler. Arkivfoto. Foto: Shutterstock

Ifølge opslaget mangler de en butler, en gartner, en indendørs manager, en kammerpige, en chauffør, en kok, tre husholdersker og tre herskabstjenere.

Kammerpigens pligter inkluderer at vække studenten om morgenen og hjælpe hende med at klæde sig på.

Herskabstjenerne er ansvarlige for at servere måltiderne, dække bordet og i det hele taget holde huset rent. De skal også være parat til at åbne føren for hende 'hvor det er muligt'.

Familien har også tænkt sig at komme på besøg, og de beskrives som 'meget formelle' i annoncen. Derfor søges der specielt efter erfarne medarbejdere.

Lønnen er over 250.000 kr. om året, og en talsman for Silver Swan Recruitment oplyser til avisen The Times Of India, at næsten alle stillinger er besat.

Fra universitetet lyder det: »Det er studentens private liv. De kan leve, som de ønsker.«