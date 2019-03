En indisk milliardær er tirsdag blevet anholdt i London, efter han har været eftersøgt af de indiske myndigheder.

Nirav Modi, der lever af at sælge smykker og diamanter, er nemlig en af de hovedmistænkte i en svindelsag, der involverer over 12 milliarder danske kroner.

Tirsdag gik han ind i en bank i den engelske hovedstad, hvor han ønskede at oprette en ny konto. Hvad han ikke vidste var, at personalet i samme omgang tilkaldte politiet.

Herefter blev han arresteret, inden han onsdag så stod foran en dommer i retten, Westminster Magistrates' Court.

Flere medier var til stede, da milliardæren onsdag var for retten i London. Foto: NIKLAS HALLE'N

Den 48-årige milliardær mistænktes af de indiske myndigheder for at stå bag omfattende svindel mod Punjab National Bank, Indiens næststørste statsejede bank.

Og ved retten besluttede dommeren så, at han ikke skulle have mulighed for at blive løsladt mod kaution.

Dommeren, Marie Mallon, mente nemlig, at han med sine mange midler vil have for store muligheder for at undgå retten ved at rejse væk.

Nirav Modi nægtede at blive udleveret til Indien, og hans advokat prøvede at begrunde det med, at han har boet i London siden juni sidste år.

En demonstrant holder her en figur af Nirav Modi under en demonstration i Kolkata i Indien tilbage i februar. Foto: Rupak De Chowdhuri

Gennem sin advokat nægtede han sig også skyldig i anklagerne fra de indiske myndigheder og mente, at de havde et politisk motiv.

I 2018 oplyste Punjab National Bank, at to smykke-virksomheder, der ejes af Nirav Modi og hans onkel, har svindlet for 1,8 milliarder dollars svarende til cirka 12 milliarder danske kroner.

Sagen, der bliver beskrevet som Indiens største svindelsag, kom frem en måned efter, at Nirav Modi forlod landet.

Den 48-årige milliardær vil være i politiets varetægt, inden han den 29. marts igen skal stilles foran en dommer.