En skududveksling mellem oprørere og militæret i Indien endte fatalt for syv civile. Yderligere 40 blev såret.

Syv civile indere mistede lørdag livet under kampe mellem militæret og oprørere i den nordlige stat Jammu og Kashmir.

Urolighederne begyndte, da militæret omringede en landsby i det sydlige Pulwama, efter et tip om at flere militante befandt sig i området.

Hundredvis af civile begyndte at kaste sten mod militæret for at hjælpe oprørerne med at flygte.

Det fik militæret til at bruge tåregas og åbne ild mod dem. Syv civile blev dræbt og 40 såret, heraf ni alvorligt. Derudover blev tre oprørere og en soldat dræbt.

Det oplyser indisk militær ifølge nyhedsbureauet AP.

Militæret oplyser i en meddelelse, at det beklager drabene, men at de civile befandt sig "faretruende tæt" på en skududveksling mellem de stridende parter.

Indbyggere i Kashmir anklager dog militæret for at have skudt vilkårligt ind i en større menneskemængde. To personer, heriblandt en teenager, blev angiveligt dræbt uden for menneskemængden og væk fra oprørernes territorium.

Separatistleder Mirwaiz Amar Farooq skriver på Twitter, at landets regering må "stoppe grusomhederne", da det "ikke vil føre til andet end flere kampe og mere had". Han kræver tre dages sørgeperiode.

Pakistan og Indien har siden 1947, hvor Indien blev delt i to, og Pakistan blev til, krævet magten over regionen Kashmir.

Siden 1989 har oprørsbevægelser kæmpet hårdt imod indisk kontrol.

Mere end halvdelen af befolkningen i Kashmir er muslimsk, hvilket ifølge BBC gør Kashmir til det eneste område i Indien, hvor størstedelen af indbyggerne er muslimer.

De fleste i Kashmir har de seneste år åbent støttet oprørerne. De ønsker også, at området enten bliver pakistansk eller et selvstændigt land.

I 2003 indgik de to lande en våbenhvile. Den faldt dog til jorden nogle år senere, da en ny indisk regering blev valgt blandt andet på en hårdere linje mod Pakistan.

/ritzau/