»Han plejede først at brække benene på sine ofre. Så voldtog han dem. Derefter tog han deres liv.«

Ordene er Subhash Bokens, PR-ansvarlig for byen Gurugrams politistyrke.

Han beskriver den arbejdsløse person på 20 år, som netop har tilstået at have voldtaget og dræbt ni piger mellem tre og syv år gamle i New Delhi, samt tre andre byer, i løbet at de seneste to år.

Tilståelsen kommer efter manden blev arresteret i mandags. Der skriver nyhedsbureauet Reuters.

Han blev sigtet for at have dræbt en treårig pige den 11. november i Delhis naboby Gurugram, der i Indien er kendt for sine flotte forretninger og luksuriøse huse i centrum.

Tirsdag blev han fremstillet i retten, og politiet fik lov til at tilbageholde manden i otte dage, oplyser Boken. Den tiltalte havde endnu ikke fået nogen advokat.

Politiet har foreløbig sat tre tilfælde af dræbte og voldtagne børn i forbindelse med manden. De øvrige sager bliver stadig undersøgt, i følge Subhash Boken.

Fire af tilfældene er sket i Delhi, tre i Gurugram og en hver i den nordlige by Jhansi og i den centralt beliggende by Gwalior.

Manden er endnu ikke blevet formelt sigtet i sagen, og indisk politi er berømt for at hævde at en sag er opklaret, selv om den sigtede endnu ikke har mødt i retten. Manden er arbejdsløs, og han siger, at han normalt gik efter sine ofre ved offentlige køkkener, som deler mad ud til de trængende.

Han ville udse sig unge piger på vej til at hente mad, og han ville så tilbyde dem slik eller penge. Derefter ville han bortføre dem, siger Boken, at han har fortalt politiet.

Manden begik sin sidste forbrydelse i Gurugram, mens han besøgte sin søster, som bor i det samme slumområde, som offeret, siger politiet.

Der optræder jævnligt historier i de indiske aviser om brutale voldtægter og mord på børn. Det på trods af nye love, der er blevet indført i år. Nogle af dem har dødstaf som den yderste konsekvens af en voldtægt af børn under 12 år.