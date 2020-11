To mænd er blevet anholdt i den indiske delstat Uttar Pradesh for at have lokket en indisk doktor til at købe 'Aladdins lampe'. De lovede ham, at den ville bringe ham både rigdom og godt helbred. Det skriver BBC.

Som en del af bedrageriet påstod de to mand, at de kunne få ånder til at komme frem fra lampen. Det var helt i tråd med et af eventyrene fra 'Tusind og en Nat', hvor lampen kan få ting til at fremstå, hvis blot ejeren gnider lampen.

En tredje mistænkt, en kvinde, er stadig på fri fod.

Mændene havde oprindeligt krævet det, der svarer til 637.000 kroner for lampen, men lod den gå for en udbetaling på 265.000 kroner.

De to anholdte, Ikramuddin og Anees, til venstre sammen med en betjent på politistationen i Meerut. Foto: Politiet i Meerut Vis mere De to anholdte, Ikramuddin og Anees, til venstre sammen med en betjent på politistationen i Meerut. Foto: Politiet i Meerut

Offeret, en doktor Khan, har ifølge BBC afleveret en klage til politiet i Meerut, der ligger i den vestlige del af Uttar Pradesh, søndag 25. oktober.

I den klage, som tv-stationen NDTV har fået fat i, hævder offeret at have mødt de to mænd, da han begyndte at behandle en kvinde, som han troede var deres aldrende mor. Han fortsatte med at møde op i hjemmet i over en måned.

»Langsomt begyndte de at fortælle mig om en baba (en 'gudemand', red.), som de påstod også besøgte deres hjem. De begyndte at hjernevaske mig og bad mig om at møde denne baba,« siger han. Han mødte så faktisk denne baba, 'som så ud til at foretage disse ritualer'.

Han påstod endda, at 'Aladdin' 'under et af besøgene viste sig foran mig'. Det var først ved en senere lejlighed, at han indså, at en af de anklagede faktisk havde udklædt sig som den ikoniske figur.

Mændene tilbød ham til sidst lampen for 637.000 kroner. De lovede, at den 'ville bringe rigdom, godt helbred og lykke', og lod ham få den for 265.000 kroner.

Amit Rai, der er betjent hos politiet i Meerut, fortæller til NDTV, at de samme mænd er mistænkt for at snyde flere familier på samme måde.