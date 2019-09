En 74-årig kvinde fra Indien er nu den ældste kvinde på kloden, som har født. Og der var oven i købet tale om dobbeltlykke.

Torsdag fødte kvinden, Erramatti Mangayamma, nemlig to piger.

Dermed menes Erramatti Mangayamma nu at være den ældste kvinde i verden, som har gennemgået en fødsel, skriver New York Post. Lægerne, der har behandlet kvinden gennem graviditeten, kalder tilmed fødslen for et 'medicinsk mirakel'.

Fødslen fandt sted den 5. september på et privathospital i Guntur i det østlige Indien. Men bag familieforøgelsen gemmer sig en hård kamp for at blive gravid.

Erramatti Mangayamma og hendes mand, 82-årig Yaramati Sitarama Rajarao, har nemlig kæmpet i 57 år for at blive gravide.

Til sidste lykkedes det så for de nybagte forældre, der blev gravide ved hjælp af reagensglasbehandling, hvor befrugtningen sker uden for kroppen ved at blande æg og sædceller i en skål.

Erramatti Mangayamma gennemgik dog overgangsalderen for knap 25 år siden, hvorfor parret måtte bruge et æg fra en donor, som de blandede med Yaramati Sitarama Rajaraos sæd. Og med støtte fra sin mand og hjælp fra ti læger under graviditeten og gennem fødslen, blev parret omsider forældre til et par sunde tvillinger.

Erramatti Mangayamma fortæller dog, at det ikke var nemt for hende at færdes rundt på gaden med sin gravide mave.

»Folk kiggede på mig med fordømmende øjne, som om jeg havde begået en synd,« siger hun til Times of India.

Det har dog ikke taget glæden for de nybagte forældre.

»Vi er det lykkeligste par i verden på jorden i dag. Vi har fået vores børn,« fortalte Yaramati Sitarama Rajarao torsdag til Time of India.

Tilbage i 2016 fødte den dengang 72-årig Daljinder Kaur fra Indien en søn, hvilket formentlig gjorde hende til verdens ældste mor på det givne tidspunkt.