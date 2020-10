En 33-årige kvinde fra Haryana i Indien er blevet befriet efter at være blevet holdt fanget i næsten et år.

Som om det ikke var nok, blev kvinden fundet under kummerlige forhold på et toilet. Det skriver Independent.

Ifølge mediet blev kvinden fundet kraftigt underernæret i sådan en grad, at det lignede, hun 'ikke havde spist i dagevis'.

Det er organisationen 'Women Protection and Child Marriage Prohibition', som fandt frem til kvinden.

»Jeg modtog fortrolige oplysninger om, at en kvinde skulle være låst inde på et toilet i over et år. Når vi kom derud, viste det sig at være rigtigt,« forklarer Rajni Gupta, der er leder af organisationen.

Kvindens mand er imidlertid blevet anholdt og sigtet for psykisk vold og for at have holdt sin hustru i fangenskab.

Selv afviser han alle anklager.

I stedet hævder han, at hun af egen vilje har opholdt sig på toilettet. Hun er nemlig ikke rask, siger han.

»Hun er psykisk ustabil. Jeg plejede at bede hende om at sætte sig udenfor, men hun ville være på toilettet. Vi har været hos lægen, men der skete ingen forbedringer,« lød hans forklaring.

Politiet har dog ikke kunnet finde nogen former beviser – medicin eller medicinske dokumenter – der underbygger mandens påstand, hvorfor han indtil videre er i politiets varetægt.

Derudover undersøger politiet sagen intenst, blandt andet hvorfor parrets tre børn ikke har slået alarm i sagen.