Et bizart og opsigtsvækkende dødsfald har trukket stor opmærksomhed i Indien.

Her er en 27-årig mand, der går under navnet Sooraj, sigtet for at have slået sin 25-årig kone, Uthra, ihjel.

Drabet skulle være sket på den måde, at Sooraj smed en kobraslange ind til sin kone, mens hun sov i soveværelset. Slangen satte tænderne i Uthra, der efterfølgende afgik ved døden. Det skriver Sky News.

Det er angiveligt ikke første gang, Sooraj har forsøgt at slå sin kone ihjel.

I marts var fremgangsmåden den samme, da Sooraj kastede en viperidae-slange ind ved hendes side. Dengang nåede hun at komme på hospitalet og overlevede således angrebet.

Af den grund var hun flyttet for at komme væk fra sin mand. Alligevel fik han tilladelse til at besøge hende, og i den forbindelse udtænkte han et nyt angreb og medbragte kobraen i en skjult kasse. Denne gang overlevede Uthra ikke.

Ifølge New Indian Express har Sooraj indrømmet, at han gav sin kone noget beroligende, så hun ikke vågnede af biddet.

Drabet skete i begyndelsen af marts. Sooraj blev først anholdt den 24. maj. Uthras forældre henvendte sig til politiet, da de blev mistænksomme over for Soorajs adfærd efter dødsfaldet. Blandt andet forsøgte han ihærdigt at sikre ejerskab over konens ejendele, heriblandt hendes hus.

»Sooraj bliver sigtet for drabet på sin kone, og vi er i gang med forelægge sagsanlægget for retten,« udtaler Hari Sankar, der er distriktschef hos Kollam Rural Politi i Kerala i Indien.

Soorajs familien arbejder i øjeblikket på at få ham løsladt mod kaution, men det knokler politiet på at forhindre.

»Vi indsamler enhver form for bevis relateret til sagen, og vi vil gøre den meget vandtæt, så han ikke kan få kaution,« forklarer distriktschefen videre.

Det fremgår ikke, hvordan Sooraj forholder sig til skyldsspørgsmålet.