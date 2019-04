I flere århundreder har den afskyelige snemand været omgærdet af mystik. Nu er der håndgribelige beviser for, at den findes.

I hvert fald man skal tro den indiske hær.

Tirsdag offentliggjorde de nemlig et bemærkelsesværdigt tweet, hvori de skriver, at deres hold af bjergbestigere faldt over et sæt 'mystiske fodspor' i Nepal tidligere på måneden.

'For første gang har et hold af bjergbestigere fra den indiske hær spottet mystiske fodspor fra det mytiske bæst den afskyelige snemand,' skriver de.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7 — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) April 29, 2019

De oplyser desuden i tweetet, at fodsporerne målte 81x38 centimeter, og at de blev fundet den 9. april tæt på Makalu Base Camp, som er et isoleret, bjergrigt område mellem Nepal og Tibet.

'Denne flygtige snemand er kun tidligere blevet set i Makalu-Barun National Park,' skriver de i også i tweetet, som indeholder adskillige billeder.

Flere brugere, som oprigtigt tror på den afskyelige snemands eksistens, lykkeønsker på sociale medier den indiske hær med deres fund.

Men ikke overraskende er størstedelen en indiske hærs godt 6 millioner følgere er langt fra imponeret.

Billeder taget af den indiske hær (Photo by Handout / INDIAN ARMY / AFP) Foto: HANDOUT Vis mere Billeder taget af den indiske hær (Photo by Handout / INDIAN ARMY / AFP) Foto: HANDOUT

I kommentarfeltet er der - forståeligt nok - en del skepsis omkring det mytiske væsen, der også er kendt under navnet yeti, og som i myterne beskrives en gigantisk abelignende skabning, der holder til i Himalayabjergene.

'Kunne i virkelig ikke få fat på en eneste dyreekspert, inden i offenliggjorde dette?,' skriver en bruger.

En anden spørger forvirret: 'Er det her en joke?'

'Det er seriøst skuffende at se en hær sprede så fjollede myter i virkeligheden. Jeg forventede mere fra jer,' skriver en tredje surt.

Foto: Indian Army/via REUTERS Vis mere Foto: Indian Army/via REUTERS

Over for BBC har den indiske hær reageret på den vantro, de bliver mødt med på sociale medier.

De fortæller blandt andet, at 'beviserne' er blevet fotograferet, og at disse billeder er blevet overleveret til eksperter, der skal analysere dem.

»Derfor mente vi, det var fornuftigt at offentliggøre billederne for at begejstre dem, der er interesserede,« siger de til mediet.

Historier om personer, der har set den afskyelige snemand, er helt almindelige i dele af Indien, Nepal og Bhutan.